BUSKİ 32 yaşında

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, kuruluşunun 32. yılını kutluyor.

Tarihsel kökeni, 1905 yılında dönemin Valisi Reşit Mümtaz Paşa tarafından Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere yaptırdığı içme suyu çalışmalarına dayanan BUSKİ, tarihi birikiminden edindiği tecrübe ve profesyonel yönetim anlayışıyla, Bursa'nın altyapısına hayat veriyor. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden, atık suların arıtılmasına; derelerin ıslahından, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının birbirinden ayrıştırılmasına kadar, şehrin altyapı ağının oluşumunda başarılı çalışmalara imza atan BUSKİ, kuruluşunun 32. yılını kutluyor. 1905 yılında dönemin Valisi Reşit Mümtaz Paşa tarafından Bursa'nın içme suyu ihtiyacını Gökdere'den karşılayacak şekilde yaptırdığı içme suyu projesi ile başlayan resmi çalışmalarla Bursa, 2000 abonelik modern bir su şebekesine kavuştu. 01 Ekim 1917 tarihinde Uludağ'daki membaların da belediyeye devri ile beraber Belediye Başkanlığı'na bağlı bağımsız bütçeli "Su İdaresi Umumiyesi" teşkilatı kuruldu. 01 Haziran 1940 tarihinde ise Belediye Sular İşletmesi'ne (BSİ) dönüşen Kurum, 1987 yılında Bursa'nın Büyükşehir Belediyesi'ne dönüşmesiyle, Bursa Su Kanalizasyon İdaresi adını aldı. Ardından 2560 sayılı Kanuna bağlı olarak 08 Eylül 1989 tarihinde alınan 89/14524 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) olarak yapılandırıldı. TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nun yapacağı inceleme öncesinde Gemlik ilçesindeki İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve kurum yöneticilerinin 32'inci kuruluş yılını kutladı. BUSKİ'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğüyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, şehrin altyapı ağının yenilenmesinde önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Başkan Aktaş, "BUSKİ'nin altyapı hizmetleri, şehrin günümüzde modern altyapı ağına kavuşmasını sağladı. Büyükşehir Belediye sınırlarının, 2014 yılında bütün şehir sınırlarına dönüşmesiyle, merkezde elde ettiğimiz bu başarıyı, ilçelerimizin tamamına yaymanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Şunu açık yüreklilikle ifade etmeliyim ki Büyükşehir'in lokomtif gücü BUSKİ, kesintisiz bir şekilde 7 gün 24 saat ürettiği hizmeti TSE'den almış olduğu kalite belgeleriyle de tescillemiş olup yapmış olduğu projelerle Bursa'da ve Türkiye'de kurumlar arasında öncü bir roldedir" diye konuştu. En üst düzeydeki yöneticilerden, sahadaki personele kadar BUSKİ'nin bugünlere gelmesinde emeği bulunan kurum çalışanlarının hayatta olanlarına sağlık, ebediyete intikal edenlerine ise Allah'tan rahmet dileyen Başkan Aktaş, BUSKİ'nin Bursa için gideceği daha çok yolunun ve yapacak daha çok işinin olduğunu vurguladı. Verimlilik esasına dayalı, kaliteli ve güvenli hizmeti hep birlikte sağlamanın kararlılığında olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, Bursa için Genel Müdür'den saha işçisine kadar herkesin 'canla başla' çalıştığını da sözlerine ekledi. - BURSA