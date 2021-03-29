BUSKİ altyapıda zamanla yarışıyor - Son Dakika

BUSKİ altyapıda zamanla yarışıyor

29.03.2021 17:07
BUSKİ altyapıda zamanla yarışıyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, İnegöl'de devam eden altyapı çalışmalarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için adeta zamanla yarışıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, İnegöl'de devam eden altyapı çalışmalarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için adeta zamanla yarışıyor. İçme suyu hattı tamamlanan Adnan Menderes Bulvarı'nda kısa sürede asfaltlama çalışması da bitirildi.

İnegöl ilçesinin gelecek 50 yıllık altyapı ihtiyacını karşılayacak çalışmaları ara vermeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmasını amaçlıyor. Şebeke rehabilitasyonu kapsamında Mesudiye, Yenice, Edebey ve Çiftlikköy mahallelerinin tamamı ile Süleymaniye, Burhaniye, Kemalpaşa, Turgutlap, Mahmudiye ve Hamidiye mahallerinin bir kısmını içine alan bölge ile Edebey ve Çiftlikköy mahalleri içi toplamda 202 kilometre uzunluğunda şebeke hattı ve 112 kilometre evsel içme suyu hattı yapılacak. İsale hattı kapsamında ise Ulupınar ve Kırkpınar kaynaklarından itibaren şehir merkezine ve Yenice mahallesine içmesuyu sağlayacak olan 30 kilometre uzunluğunda isale hatları yenilenecek.

Altyapı ve asfaltlama

Vatandaşların altyapı çalışmalarından olumsuz etkilenmemesi, yaya ve araç trafiğinin çok fazla kesintiye uğramaması büyük bir özen gösteren BUSKİ, altyapının tamamlandığı bölgelerde asfaltlama çalışmalarını da geciktirmeden yapıyor. İnegöl İlçesi Hamidiye-Kemalpaşa Mahalleleri Adnan Menderes Bulvarı içme suyu altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmalarına da zaman kaybetmeden başlandı. Toplam 1300 metre uzunluğundaki alanda asfaltlama yapılırken, Hamidiye ve Cuma Mahalleleri, Hastane Caddesi ve Kasım Efendi Caddelerinde de uygun hava şartlarında asfaltlama çalışmaları yapılacak. Asfaltlama çalışmaları Mahmudiye Mesudiye Mahallerinin muhtelif sokaklarında devam edecek. - BURSA

BUSKİ altyapıda zamanla yarışıyor
BUSKİ altyapıda zamanla yarışıyor
BUSKİ altyapıda zamanla yarışıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BUSKİ altyapıda zamanla yarışıyor - Son Dakika


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