BUSKİ borçlarında yapılandırma fırsatı - Son Dakika

BUSKİ borçlarında yapılandırma fırsatı

27.11.2020 14:27
BUSKİ borçlarında yapılandırma fırsatı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne borcu olan aboneler, Resmi Gazete'de yayımlanan 7256 Sayılı Kanun ile vade tarihi 31 Ağustos 2020 ve öncesine ait borçları için yapılandırma fırsatından yararlanabilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne borcu olan aboneler, Resmi Gazete'de yayımlanan 7256 Sayılı Kanun ile vade tarihi 31 Ağustos 2020 ve öncesine ait borçları için yapılandırma fırsatından yararlanabilecek. Peşin ödemelerde yüzde 90'a varan gecikme faizinde indirim fırsatı sağlayan kanun, ayrıca 18 aya kadar da taksit imkanı sunuyor.

Söz konusu kanun ile BUSKİ'ye ait borçların yapılandırılarak ödenmesinde, aboneler için kaçırılmaması gereken önemli fırsatlar sunulurken, su ve atıksu bedeli alacakları, harcamalara katılma payı alacakları (HKP), cezalar (Hasar bedeli ve kaçak su zabıt varakası) ve kaynak suları kiralama bedelleri gibi borçlar peşin ve taksitlendirmek sureti ile ödenebilecek. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2020 tarihine kadar BUSKİ merkez ve ilçe şube müdürlüklerine, yasal takibe alınmış abonelerin ise Acemler - BUSKİ merkez birimlerine başvuruda bulunması gerekiyor.

Posta yoluyla da başvuru yapılabiliyor

Ayrıca vatandaşlar posta yoluyla da başvuruda bulunabilecekler. Yazılı olarak yapılan başvuruların taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise tahsil dairesinin kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacak.

Yüzde 90 indirim imkanı

İlk vade tarihi olan 01 Şubat 2021 (31 Ocak 2021 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödemelerin peşin yapılması durumunda, (Yİ-ÜFE endeksi dikkate alınarak hesaplanacak tutardan) gecikme faizinde % 90'lık indirim, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; gecikme faizinde %50'lik indirim imkanı sağlanacak. Yapılandırılan borçlar iki ayda bir ödeme periyoduyla 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit şeklinde ödenebilecek.

Bu kanuna göre ödenmesi gereken ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi halinde kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edilecek.

Ancak, ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmemesi ile bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. - BURSA

BUSKİ borçlarında yapılandırma fırsatı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ağustos, Gazete, Posta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BUSKİ borçlarında yapılandırma fırsatı - Son Dakika


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