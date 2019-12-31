BUSKİ'den abonelere ödeme kolaylığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BUSKİ'den abonelere ödeme kolaylığı - Son Dakika

BUSKİ'den abonelere ödeme kolaylığı

7 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, yeni bir uygulamaya daha imza attı.

BUSKİ'den abonelere ödeme kolaylığı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, yeni bir uygulamaya daha imza attı.


Abonelerine hizmetin en iyisini sunabilme doğrultusunda teknolojik imkanlardan da yararlanan BUSKİ, 7 gün 24 saat boyunca hizmet verecek olan otomatik su tahsilat veznelerinde (KİOKS) artık hem banka kartları hem de kredi kartları ile tahsilat işlemleri gerçekleştirilebilecek. Güncellenen yeni nesil pos cihazları ile BUSKİ Genel Müdürlüğü Otomatik Su Tahsilat Veznelerinde, elektronik kartlı sayaçlara (EKS) su kredisi yüklemesi, elektronik kartlı sayaçlara su avans yüklemesi, su faturası tahsilatı, harcamalara iştirak payı tahsilatı gibi işlemler kolaylıkla yapılabilecek.


Geçtiğimiz aylarda hizmete yeni açılan otomatik su tahsilat vezneleri ise şu şekilde: Nilüfer Abone ve Tahsilat Şefliği 2 adet nakitli, banka ve kredi kartlı, Orhangazi Şube Müdürlüğü 1 adet nakitli, banka ve kredi kartlı, İznik Şube Müdürlüğü 1 adet nakitli, banka ve kredi kartlı, Yenişehir Şube Müdürlüğü 1 adet nakitli, banka ve kredi kartlı, Gemlik Şube Müdürlüğü 1 adet nakitli, banka ve kredi kartlı, Mudanya Güzelyalı mevkii 1 adet banka ve kredi kartlı. - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz
Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi

Son Dakika Haberleri
00:52 Taksim'de yeni yıla böyle girdiler - Son Dakika
00:52 Kurtuluş'ta yeni yıla böyle girdiler - Son Dakika
00:52 İstiklal caddesi'nde yeni yıla böyle girdiler - Son Dakika
00:51 İstanbul yeni yıla "ışıl ışıl" girdi (1) - Son Dakika
00:51 Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Son Dakika
00:10 Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Son Dakika
23:38 Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 00:53:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BUSKİ'den abonelere ödeme kolaylığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]