BUSKİ'den derelerde taşkın önlemi - Son Dakika

BUSKİ'den derelerde taşkın önlemi

07.11.2020 12:28
BUSKİ'den derelerde taşkın önlemi, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü kış aylarının yaklaşması ile birlikte oluşabilecek taşkınların önüne geçmek amacıyla dere temizliği ve taşkın koruma çalışmalarına hız verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü kış aylarının yaklaşması ile birlikte oluşabilecek taşkınların önüne geçmek amacıyla dere temizliği ve taşkın koruma çalışmalarına hız verdi.

Küresel ısınma ve değişim iklim koşullarına bağlı olarak ani yağışlar yüzünden yaşanan sel felaketleri son yıllarda dünya genelinde önemli bir sorun haline gelirken Bursa Büyükşehir Belediyesi gerek merkezde gerekse de 17 ilçedeki derelerde olası taşkınların önüne geçmek için dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu yıl içinde yapılan çalışmalarla İnegöl Akıncılar Köy Deresi, İznik Müşküle Mahalle Deresi, İznik Merkez Kıran Deresi, Mustafakemalpaşa Güllüce Köy Deresi, Nilüfer Hasanağa ve Akçalar Köy içi Deresi ve Nilüfer Altınşehir kurutma kanalını kapsayan toplam 64 kilometrelik dere temizliği yapan BUSKİ ekipleri Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nden geçen Ayafatma Deresi'nde de dere yatağı genişletme çalışmalarına başladı.

Sağlıklı altyapı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı bir şehrin ancak güçlü bir altyapı üzerine inşa edilebileceğini belirterek, bu nedenle sadece kent merkezinde değil 17 ilçede de altyapı çalışmalarından taviz vermediklerini söyledi. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının iyileştirilmesinin yanında dere ıslah çalışmalarının da çok büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Aktaş, "Son yıllarda ani ve yoğun yağışların nasıl felaketlere yol açabildiğini Kestel ilçemizde yaşanan sel felaketinde de gördük. Bu nedenle dere yataklarının temizliği büyük önem taşıyor. Kış aylarında olası taşkınların önüne geçmek için BUSKİ ekiplerimiz yoğun bir mesai harcıyor. Tek amacımız kış aylarını altyapı anlamında da sorunsuz bir şekilde geçirmek" dedi. - BURSA

BUSKİ'den derelerde taşkın önlemi
BUSKİ'den derelerde taşkın önlemi
BUSKİ'den derelerde taşkın önlemi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Küresel Isınma, Bursa, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BUSKİ'den derelerde taşkın önlemi - Son Dakika


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