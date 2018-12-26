Son Dakika Haberleri: Buski'den Dolandırıcılık Uyarısı

Buski'den Dolandırıcılık Uyarısı

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar dolandırıcılık girişimine karşı uyarıldı.

Buski'den Dolandırıcılık Uyarısı, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar dolandırıcılık girişimine karşı uyarıldı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Son günlerde BUSKİ Genel Müdürlüğü ve yöneticilerinin adları kullanılarak vatandaşlarımızdan para talep edildiği tespit edilmiştir. Muhtemel mağduriyetlerin yaşanmaması için adımız ve unvanımız kullanılarak yapılan dolandırıcılık işlemlerine itibar edilmemesi önemle duyurulur" denildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:15 Kaynak: İHA

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