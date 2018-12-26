Buski'den Dolandırıcılık Uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar dolandırıcılık girişimine karşı uyarıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar dolandırıcılık girişimine karşı uyarıldı.



BUSKİ Genel Müdürlüğü internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Son günlerde BUSKİ Genel Müdürlüğü ve yöneticilerinin adları kullanılarak vatandaşlarımızdan para talep edildiği tespit edilmiştir. Muhtemel mağduriyetlerin yaşanmaması için adımız ve unvanımız kullanılarak yapılan dolandırıcılık işlemlerine itibar edilmemesi önemle duyurulur" denildi. - BURSA

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