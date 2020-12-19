BUSKİ'den esnafa müjde

BUSKİ, korona virüs tedbirleri kapsamında işyerleri kapatılan esnafa su tüketimlerinde yüzde 50 indirimli faturalandırma uygulanacağını duyurdu.

BUSKİ, korona virüs tedbirleri kapsamında işyerleri kapatılan esnafa su tüketimlerinde yüzde 50 indirimli faturalandırma uygulanacağını duyurdu. BUSKİ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi; "Korona virüs tedbirleri kapsamında işyerleri kapatılan, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller, çay bahçeleri, halı sahaları, sinema salonları, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonları, lunaparklar, özel okullar tarzı işyeri sahipleri yararlanabilecek. İşyerlerinin kendilerinin adına kayıtlı olduğuna dair işyeri abone numarası, vergi numarası, ikametgah abone numarası, işyeri çalışma ruhsatı ile birlikte idaremize başvurmaları şartıyla 01/12/2020 tarihi itibariyle 3 aylık su faturası okumalarında, kendi adlarına abonelik kaydı bulunan ve ikamet ettiği meskenin su tüketimlerinde yüzde 50 indirimli faturalandırma uygulanacaktır." - BURSA

Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosundaki bazı terimlerin anlamlarını açıkladı

Son Dakika: Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu

Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na aşkını resmen ilan etti: Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?

Son Dakika: Tedbirler işe yaradı, vaka ve ölüm sayıları düşüşe geçti: 19 Aralık günü koronadan 241 kişi vefat etti, 22 bin 195 yeni vaka tespit edildi

Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar

Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış

İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor

Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor