BUSKİ'den hem sağlıklı su, hem tasarruf yatırımı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, İnegöl Esenköy'de kışın boşa akan kaynak sularını boru hattı ile Yeniceköy Mahallesi'ne ulaştıracak. Böylece hem Yeniceköy'ün içme suyu meselesi halledilecek, hem de kuyuların devre dışı kalmasıyla enerji tasarrufu sağlanacak.



BUSKİ, Esenköy Mahallesi'nde yaz aylarında sulama suyu olarak kullanılan, ancak kış mevsiminde boşa akan su kaynağını yeni yapılacak boru hatları ile Yeniceköy Mahallesi'ne getirecek. Su ihtiyacının bir bölümünü kuyulardan pompalarla temin eden Yeniceköy, böylelikle kuyu suyu yerine daha sağlıklı kaynak suyuna kavuşmuş olacak. Kuyuların devre dışı kalmasıyla da önemli bir enerji tasarrufu sağlanmış olacak.



Esenköyden alınan bu kaynak kış aylarında Yeniceköye içme suyu olarak verilecek ve yaz aylarında ise Esenköy Mahallesi'nde zirai sulama suyu olarak kullanılmaya devam edilecek.



Ayrıca 25 Eylül 2019'da Esenköy Mahalle Muhtarlığına resmi yazı ile konu hakkında bilgi verilirken, alınan su kaynağının yazın sulama mevsimi başladığında Esenköy Mahallesi sakinlerine iade edileceği belirtildi. - BURSA