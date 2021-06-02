BUSKİ faaliyetlerine meclis onayı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısında görüşülen BUSKİ'nin 2020 mali yılı faaliyet raporu, 2020 mali yılı denetçiler raporu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 2020 mali yılı bütçe kesin hesabı raporu, oy çokluğu ile kabul edilerek meclisten geçti.

Merinos AKKM Yıldırım Bayezid salonunda gerçekleştirilen ve BUSKİ yöneticilerinin de hazır bulunduğu BUSKİ Genel Kurulu'nda, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın açılış konuşmasının ardından BUSKİ 2020 Yılı faaliyetleri kapsamlı bir şekilde genel kurula sunuldu. Ardından, meclis üyelerinden gelen soruları cevaplayan BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, 2020 yılında gerçekleştirilen BUSKİ'nin faaliyetlerini anlattı. Gülenç, "Derin su kuyularımızı Eylül 2019'dan itibaren devreye aldık. 2020 yılında yaşanan kuraklık döneminde açtığımız derin kuyularla vatandaşlarımıza hiç su sıkıntısı yaşatmadık. Gemlik Körfezinde yaptığımız dört Atıksu Arıtma Tesisi ile körfezin temizliğinde büyük ilerleme kaydettik. Dere temizliği ve dere ıslahı çalışmalarımız şehrin farklı noktalarında programlı bir şekilde devam etmekte. Kayıp kaçak oranlarında ise merkezde yüzde 20 ile su ve kanalizasyon idareleri arasında ilk sırada yer aldık. Önümüzdeki süreçte de başkanımız Alinur Aktaş'ın sevk ve idaresinde yeni yapacağımız çalışmalarla Bursa için en kaliteli hizmetleri sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA