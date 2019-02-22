Son Dakika Haberleri: BUSKİ laboratuvarlarına TÜRKAK’tan tam not

BUSKİ laboratuvarlarına TÜRKAK’tan tam not

33 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarının akredite belgesi, Türk Akredite Kurumu (TÜRKAK) denetimlerinin ardından yenilendi ve BUSKİ, alanında önemli bir başarıya daha imza attı.

BUSKİ laboratuvarlarına TÜRKAK’tan tam not, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarının akredite belgesi, Türk Akredite Kurumu (TÜRKAK) denetimlerinin ardından yenilendi ve BUSKİ, alanında önemli bir başarıya daha imza attı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:45 

Ekonomi
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