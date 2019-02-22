BUSKİ laboratuvarlarına TÜRKAK’tan tam not
33 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarının akredite belgesi, Türk Akredite Kurumu (TÜRKAK) denetimlerinin ardından yenilendi ve BUSKİ, alanında önemli bir başarıya daha imza attı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
BUSKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarının akredite belgesi, Türk Akredite Kurumu (TÜRKAK) denetimlerinin ardından yenilendi ve BUSKİ, alanında önemli bir başarıya daha imza attı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:45
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