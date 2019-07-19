Son Dakika Haberleri: BUSKİ laboratuvarlarına ‘Yeterlik Belgesi’
Son Dakika Ekonomi Haber

BUSKİ laboratuvarlarına ‘Yeterlik Belgesi’

45 dakika önce

BUSKİ Atıksu Laboratuvarları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen belgelendirme tetkiki neticesinde 'Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi'ni almaya hak kazandı.

BUSKİ laboratuvarlarına ‘Yeterlik Belgesi’, System.String[]
BUSKİ Atıksu Laboratuvarları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen belgelendirme tetkiki neticesinde 'Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi'ni almaya hak kazandı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar düşüşünü sürdürüyor! İşte son durum YKS Türkiye birincisi: Şöyle bir bakayım dedim, böyle oldu ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 09:23:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BUSKİ laboratuvarlarına ‘Yeterlik Belgesi’
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]