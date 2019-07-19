BUSKİ laboratuvarlarına ‘Yeterlik Belgesi’
45 dakika önce
BUSKİ Atıksu Laboratuvarları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen belgelendirme tetkiki neticesinde 'Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi'ni almaya hak kazandı.
BUSKİ Atıksu Laboratuvarları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen belgelendirme tetkiki neticesinde 'Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi'ni almaya hak kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:37
Dolar düşüşünü sürdürüyor! İşte son durum YKS Türkiye birincisi: Şöyle bir bakayım dedim, böyle oldu ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez