BUSKİ'nin online hizmet ağı genişliyor - Son Dakika

BUSKİ'nin online hizmet ağı genişliyor

09.10.2020 09:32
BUSKİ'nin online hizmet ağı genişliyor, System.String[]

Bursa'da hizmeti vatandaşların ayağına götürmek için bugüne kadar internet ve mobil platformlardan hizmet veren "e-buski ve e-buski Mobil" uygulamaları ile aboneline kolaylıklar sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, e-devlet üzerindeki hizmet ağını da genişletiyor.

Bursa'da hizmeti vatandaşların ayağına götürmek için bugüne kadar internet ve mobil platformlardan hizmet veren "e-buski ve e-buski Mobil" uygulamaları ile aboneline kolaylıklar sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, e-devlet üzerindeki hizmet ağını da genişletiyor.

Sürekli ve kaliteli içme suyu temini ile altyapı uygulamalarında, örnek çalışmalara imza atan BUSKİ Genel Müdürlüğü, günümüzde yaşanan covid-19 kaynaklı pandemi döneminde vatandaşlara yerinde hizmet etmek açısından e-devlet üzerinden yeni açtığı hizmetlerle abonelerine kolay erişim imkanı sunuyor. Bugüne kadar internetten ve mobil platformlardan hizmet veren "e-buski ve e-buski Mobil" uygulamasından abonelik, fatura bilgisi ve fatura ödeme gibi çeşitli kolaylıkları aboneleri ile buluşturan BUSKİ etkili ve kolay hizmet anlayışını daha da ileriye taşıyarak yeni hizmetlerini de e-devlet üzerinden vermeye başladı. E-devlet üzerinden BUSKİ'ye erişen vatandaşlar; "Abone Bilgileri Sorgulama ve Fatura Bilgileri Sorgulama" hizmetlerinin ardından artık, arıza başvurusu, abonelik sözleşme fesih başvurusu, borç bilgileri sorgulama, yeni abonelik başvurusu (İsim Değişikliği), arıza ve bakım bilgileri sorgulama, baraj doluluk oranları, su analiz raporu gibi çeşitli hizmetlere de e-devlet üzerinden kolaylıkla erişebilecekler.

Özellikle yeni abonelik başvurusu ve abonelik sözleşme feshi başvurusu ekranlarıyla vatandaşların kuruma gelmeden bu müracaatlarını gerçekleştirebilmelerini sağlayan BUSKİ, vatandaşların ve çalışanların sağlığını korumada yeni bir safhaya geçmiş oldu.

Abonelerine her zaman yüksek güvenlikli, hızlı ve kaliteli hizmet sunmanın çabası içerisinde olan BUSKİ Genel Müdürlüğü, hem e-devlet hem de e-buski platformlarından verilen hizmetlerin arttırılması konusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. - BURSA

BUSKİ'nin online hizmet ağı genişliyor
BUSKİ'nin online hizmet ağı genişliyor
BUSKİ'nin online hizmet ağı genişliyor
BUSKİ'nin online hizmet ağı genişliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, E Devlet, Fatura, Bursa, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam BUSKİ'nin online hizmet ağı genişliyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yönetim kurulu toplantısında istifa eden Abdurrahim Albayrak, kararından döndürüldü Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşinin göğsüne bıçağı sapladı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı Pendik'te husumetli kişiler tarafından kafeye silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı "İkinci eşi alın" çağrısı yapan Dr. Ali Edizer, Bakan Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Katar Emiri önünde eğildi' iddiasına videolu yanıt: Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a gözdağı: İstikamet Karabağ, zafer bizimdir Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu
Vatandaşlar, usta ile çırağın kavgasını film izler gibi seyretti Vatandaşlar, usta ile çırağın kavgasını film izler gibi seyretti         
08:54
Faciadan dönüldü! Freni boşalan kamyon 2 kilometre boyunca geri geri gitti Faciadan dönüldü! Freni boşalan kamyon 2 kilometre boyunca geri geri gitti         
08:22
Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı         
07:52
Fransız gazetesinden dünya liderlerini kızdıracak yazı: Erdoğan, resmen alay ediyor Fransız gazetesinden dünya liderlerini kızdıracak yazı: Erdoğan, resmen alay ediyor         
07:40
Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın Cebelitarık'ı 5-0 yendiği maçta gol attı Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın Cebelitarık'ı 5-0 yendiği maçta gol attı         
00:25
Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor         
22:05
Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı iddia edildi Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı iddia edildi         
21:30
Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti         
21:00
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada         
19:00
Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü         
18:59
Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu         
18:56
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katilin ifadesi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katilin ifadesi "pes" dedirtti: Bana çıplak videolarını gönderiyordu         
16:47
Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor         
16:16
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 09:47:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BUSKİ'nin online hizmet ağı genişliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei