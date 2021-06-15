BUSKİ'ye İSG alanında önemli ziyaret - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nden (İSGÜM), BUSKİ'ye ziyaret gerçekleştirildi. İSGÜM Başkanı Sakine Ovacıllı'nın başkanlığındaki heyetin ziyaretinde, iş sağlığı ve güvenliği konularında BUSKİ çalışmaları ve olası işbirlikleri konuşuldu.

Su ve Kanal İdareleri arasında TSE'den (Türk Standartları Enstitüsü) İLK TS EN ISO 45001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini alan BUSKİ, sürekli iyileştirme ve geliştirme hedefleri doğrultusunda çalışmalarındaki standartlarını yükseltecek projelere imza atmaya devam ediyor. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetlerini titizlikle uygularken, personelinin İSG konusundaki farkındalığını artıracak eğitimler, saha denetimleri, periyodik iş ekipmanları kontrolleri, personellerin sağlık muayeneleri ve ihtiyaç duyulan Kişisel Koruyucu ve Donanımlarının temini süreçleri de dikkatle yürütülmektedir. Bu çalışmaların yanında, BUSKİ olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile yakın işbirliğine de büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığın, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM) Başkanı Sakine Ovacıllı teknik bir heyetle birlikte BUSKİ'nin bu alandaki çalışmalarını görmek ve bu alanda olası işbirliklerini değerlendirmek üzere ziyaret gerçekleştirdi.

1960'lı yılların sonunda Dünya Bankası projesi kapsamında kurulmuş olan Ankara merkezli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Adana ve Kayseri illerinde de Laboratuvar Müdürlükleri bulunan İSGÜM'ün Başkanı Ovacıllı tarafından gerçekleştirilen ziyarette, İş Sağlığı ve Güvenliğinin kurumlar ve çalışanlar başta olmak üzere tüm toplum açısından önemine dikkat çekildi. Ziyarette, karşılıklı işbirliği kapsamında yapılabilecek proje ve çalışmalarda ayrıca değerlendirildi. İş sağlığı ve güvenliğinin, işyerindeki çalışma sürecinin yürütülmesi esnasında insan sağlığına zarar verebilecek tüm koşullardan korunma amacını taşıdığını belirten Ovacıllı, "İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, çalışanları korumayı, üretim ve işletme güvenliğini sağlamayı hedeflemektedir. İşverenlere bu alanda düşen yükümlülük, çalışanların da aktif katılımını sağlayarak, tüm tedbirleri alıp, kazaların önüne geçilmesini sağlamaktır" diye konuştu.

İş sağlığı ve güvenliğini uygulamada BUSKİ'nin örnek bir tablo çizdiğini gözlemlediklerini ifade eden Ovacıllı, BUSKİ'nin yönetimini ve İSG Birimi başta olmak üzere tüm çalışanları tebrik etti. Çalışanların sağlıkları ve mutluluklarının kendileri için 'olmazsa olmaz' önemde olduğunu vurgulayan BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda İSG İşveren Vekili İsmail Gerim, "Hayattaki her olumlu gelişmenin temelinde, 'önce insan' felsefesi yatmaktadır. Toplumun temel taşı aile kurumundan binlerce insanın çalıştığı devasa işyerlerine kadar sosyal yapıların devamlılıkları, insana verilen değer ile mümkündür. Başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş olmak üzere Genel Müdürümüz ve tüm yönetim kadrosuyla birlikte BUSKİ olarak, 'önce insan' diyoruz. İşyerindeki verimliliğin ve huzurun, çalışan mutluluğundan geçtiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, iş sağlığı ve güvenliğinin bütün gereklerini harfiyen yerine getirmeye gayret ediyoruz" dedi. - BURSA