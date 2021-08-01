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BUSKİ yerleşkesindeki riskli bina yıkıldı - Son Dakika

BUSKİ yerleşkesindeki riskli bina yıkıldı

01.08.2021 11:39
BUSKİ yerleşkesindeki riskli bina yıkıldı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük iştiraklerinden biri olan BUSKİ Genel Müdürlüğü, Acemler yerleşkesinde riskli yapı olarak değerlendirilip tahliye edilen Abone İşleri Dairesi Başkanlığı binasını yıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük iştiraklerinden biri olan BUSKİ Genel Müdürlüğü, Acemler yerleşkesinde riskli yapı olarak değerlendirilip tahliye edilen Abone İşleri Dairesi Başkanlığı binasını yıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yatırımlarında büyük rol oynayan BUSKİ Genel Müdürlüğü, Acemler yerleşkesindeki riskli yapıları ortadan kaldırarak çalışanlara ve abonelere daha rahat ve güvenlik ortamda hizmet imkanı sunuyor. 1989 yılında kanunla kurulan BUSKİ'nin ilk yönetim binası olma özelliğine sahip bina, yapılan tetkikler neticesinde riskli yapı olarak değerlendirilerek tahliyesine karar verildi ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle yıkıldı.

Yıkım öncesinde, binada kullanıma müsait olan malzemeler, BUSKİ'nin ilgili birimlerinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere söküldü ve ihtiyaç duyulan yerlere montajı yapılarak değerlendirildi. 1977 yılında, Bursa Belediyesi Sular İdaresi adıyla hizmete açılan bina, BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün kurulması sonrasında, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşların abonelik hizmetlerini vermek üzere kullanıldı.

Yıkımı gerçekleştirilen binada görev yapan Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, yine BUSKİ yerleşkesi içerisinde bulunan ve bir dönem lojman olarak, sonrasında da uzun süre Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Birimlerine de ev sahipliği yapmış olan B Blokta yapılan tadilat ve tamirat işlemleri sonucunda buraya taşındı. Müşteri memnuniyeti çerçevesinde abonelere yeni binada daha kaliteli ve ferah bir ortamda hizmet verilmeye devam edilecek.

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen yıkım töreniyle boşalan alan, BUSKİ'nin daha kaliteli hizmet verebilmesini temin için ihtiyaçlar doğrultusunda planlanarak kullanılacak. - BURSA

BUSKİ yerleşkesindeki riskli bina yıkıldı
BUSKİ yerleşkesindeki riskli bina yıkıldı
BUSKİ yerleşkesindeki riskli bina yıkıldı
BUSKİ yerleşkesindeki riskli bina yıkıldı
BUSKİ yerleşkesindeki riskli bina yıkıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BUSKİ yerleşkesindeki riskli bina yıkıldı - Son Dakika


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