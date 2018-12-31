Büskivinin Nefes Borusunu Tıkadığı Suriyeli Bebek Öldü
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, yediği bisküvi nefes borusunu tıkayan 2 yaşındaki Suriyeli çocuk M.N.S.A. hayatını kaybetti.
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi
ilçesinde, yediği bisküvi nefes borusunu tıkayan 2 yaşındaki Suriyeli çocuk M.N.S.A. hayatını kaybetti.
Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi
'nde Suriye uyruklu 2 yaşındaki M.N.S.A.'nin yediği bisküvi nefes borusunu tıkadı. Ailesinin Devlet Hastanesi
'ne götürdüğü küçük çocuk doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:15 Kaynak: DHA
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