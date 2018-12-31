Son Dakika Haberleri: Büskivinin Nefes Borusunu Tıkadığı Suriyeli Bebek Öldü

Büskivinin Nefes Borusunu Tıkadığı Suriyeli Bebek Öldü

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, yediği bisküvi nefes borusunu tıkayan 2 yaşındaki Suriyeli çocuk M.N.S.A. hayatını kaybetti.

Büskivinin Nefes Borusunu Tıkadığı Suriyeli Bebek Öldü, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, yediği bisküvi nefes borusunu tıkayan 2 yaşındaki Suriyeli çocuk M.N.S.A. hayatını kaybetti.

Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde Suriye uyruklu 2 yaşındaki M.N.S.A.'nin yediği bisküvi nefes borusunu tıkadı. Ailesinin Devlet Hastanesi'ne götürdüğü küçük çocuk doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:15 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Marmara Ereğlisi, Güncel
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