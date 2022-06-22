BUSMEK sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu - Son Dakika
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BUSMEK sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

22.06.2022 20:12
BUSMEK sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK) tarafından "Türk Dünyası ve Kültürü" temasıyla düzenlenen serginin açılışı yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK) tarafından "Türk Dünyası ve Kültürü" temasıyla düzenlenen serginin açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki sergi, orkestra sanatçıları, mehter takımı, ve Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası ile BUSMEK Ritim Grubu'nun konseriyle başladı.

BUSMEK bünyesinde faaliyet gösteren "Ana Kucakları"ndan mezun olan minikler de protokolü selamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ana Kucakları'ndan üniversite hazırlık kurslarına, sanattan mesleki eğitimlere kadar BUSMEK çatısı altında yapılanların en önemli göstergesinin bu sergi olduğunun belirtti.

BUSMEK'in kurulduğu dönemde sadece 5 ayrı yerde olduğunu aktaran Aktaş, "Şimdi 27 farklı mekanda 350 branşta hizmet veren bir halk üniversitesi oldu. Bugüne kadar 300 binden fazla kardeşimizin hayatına dokunduk. İş sahibi olanlar oldu, işindeki pozisyonu artıranlar oldu. BUSMEK gerçekten insanların hayatına renk katmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BUSMEK bünyesinde faaliyet gösteren "Ana Kucakları"nın sayısının da 20'ye ulaştığını ve bu yıl 2000 çocuğun mezun olduğunu aktaran Aktaş, 4-5 yaştan başlayıp da 80 yaşında olan kursiyerlerinin olduğunu kaydetti.

Kadınların kurslara ilgisinin üst düzeyde olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Yabancı dil kursları, üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için YKS kursları düzenliyoruz. Diyetisyenlerimizle, psikologlarımızla, sosyologlarımızla, ailelerimizin, gençlerimizin hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. İpek üretim merkezimizde çok güzel işler yapılıyor. En son aldığımız Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle ameliyat ipliği üretimi ile alakalı çok önemli çalışmalar var. Bugüne kadar BUSMEK çatısı altında hizmet eden tüm çalışanlara ve bu ailenin içinde yer alan tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Merinos, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BUSMEK sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu - Son Dakika

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