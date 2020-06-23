BUSMEK'te telâfi dersleri başladı - Son Dakika

BUSMEK'te telâfi dersleri başladı
Dünya genelinde büyük bir tehdit unsuru haline gelen korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 14 Mart'ta 15 yıldır aralıksız devam eden kurslarına ara veren BUSMEK, yeni normal olarak adlandırılan normalleşme süreciyle birlikte telafi derslerine başladı.
Dünya genelinde büyük bir tehdit unsuru haline gelen korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 14 Mart'ta 15 yıldır aralıksız devam eden kurslarına ara veren BUSMEK, yeni normal olarak adlandırılan normalleşme süreciyle birlikte telafi derslerine başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği'nin hükümlerine göre, bitiş tarihi 8 Haziran 2020'den önce olan kurslar için belirlenen oranda telafi eğitimi yapılarak kurslar tamamlanacak ve kurs sonu işlemleri gerçekleştirilecek. Eğitimi yarıda kalan BUSMEK kursiyerlerinin eğitimlerini tamamlamak ve sertifikalarını veya iştirak belgelerini almak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği kararla ara verilen derslere 15 Haziran 2020 itibariyle başlandı. Yeni normalleşme süreciyle birlikte gerekli tedbirler alınarak telafi eğitimlerine başlayan kursiyerler maske, mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde eğitimlerine devam ediyor. Kursiyerlerin sağlıklı bir ortamda ders yapmaları için gerekli tüm tedbirler alınarak yarım kalan eğitimlerin tamamlanması planlandı. Yeni eğitim dönemi ön kayıtları ise temmuz ayı içerisinde alınmaya başlanacak. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:33 Kaynak: İHA
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