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Busmek'te Yks Hazırlık Kursu Kayıtları Başladı - Son Dakika

Busmek'te Yks Hazırlık Kursu Kayıtları Başladı

06.07.2021 09:06
Busmek'te Yks Hazırlık Kursu Kayıtları Başladı, System.String[]

06 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİBUSMEK'te YKS hazırlık kursu kayıtları başladıBURSA - BUSMEK, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlık kursları için ön kayıtlar başladı.

06 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

BUSMEK'te YKS hazırlık kursu kayıtları başladı

BURSA - BUSMEK, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlık kursları için ön kayıtlar başladı.

Liseden mezun olmuş üniversite sınavına hazırlanan gençler, kurslardan ücretsiz faydalanabilecek. Eğitimler, "yüz yüze" ve "dijital" olmak üzere iki farklı platform üzerinden gerçekleştirilecek. Yüz yüze eğitimler, Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Sınava Hazırlık Merkezi'nde uygulanacak.

Ayrıca bu dönem kurslar başlamadan önce öğrenciler için 27 Temmuz ve 27 Ağustos tarihleri arasında "Yaz Hazırlık Kampı" düzenleniyor. Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Sınava Hazırlık Merkezlerinde hafta içi düzenlenecek 1 aylık kampta hızlandırılmış konu anlatımları ve soru çözümleri olacak.

YKS hazırlık kurslarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, busmek. bursa. bel. tr adresinden online başvuru yapabilirler.

Ön kayıt başvuruları, 05/07/2021, 26/08/2021 tarihleri arasında yapılacak. Ön kayıt başvuruları tamamlandıktan sonra kesin kayıt için öğrencilere SMS gönderilerek gerekli bilgilendirme yapılacak. Ön kayıt yaptıran öğrencilere, Yüz Yüze ve Dijital Eğitim için 1-2-3 Eylül tarihlerinde Seviye Belirleme Sınavı yapılacak. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler, Yüz Yüze ve Dijital Eğitim olarak yerleştirilecek ve dersler 7 Eylül'de başlayacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Naim Süleymanoğlu, Üniversite, Hürriyet, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Busmek'te Yks Hazırlık Kursu Kayıtları Başladı - Son Dakika


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