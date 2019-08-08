Busquets, Barça adına golü müthiş bir şut ile açıyor

Captain, Riqui Puig'in penaltı arkının içindeki açık alanda bulduğu ve 1-0 öne geçmek için sağ vuruşta geçtiği yerde 1-0 öne geçti. Busquets'in Ekim ayından bu yana ilk hedefi oldu. 1, 2017

Captain, Riqui Puig'in penaltı arkının içindeki açık alanda bulduğu ve 1-0 öne geçmek için sağ vuruşta geçtiği yerde 1-0 öne geçti. Busquets'in Ekim ayından bu yana ilk hedefi oldu. 1, 2017

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