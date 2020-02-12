Büşra, banyoda ölü bulundu - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, duş almak için banyoya giren Büşra Erkan (25), ölü bulundu. Erkan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çamdibi Mahallesi 6188 sokakta bulunan evde meydana geldi. Üç yıllık evli olduğu öğrenilen Büşra Erkan, iddiaya göre duş almak için banyoya girdi. Genç kadın henüz bilinmeyen bir sebeple yere yığıldı. Geliniyle pazara gitmek için sözleşen kayınvalidesi, Erkan'dan haber alamayınca meraklanarak oturduğu eve gitti. Kapı çilingir yardımıyla açılırken, kayınvalidesi, Erkan'ın hareketsiz bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde Büşra Erkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Erkan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Erkan'ın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından netleşecek.