Büşra Develi ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Başka türlü bir ilişki yürütüyoruz

MÜTEVAZI TAKILIYORUM, GEREKTİĞİ KADAR ALIYORUM

Büşra Develi ile Birkan Sokullu Beymen Club'un 2021 sonbahar-kış kampanyası için biraya geldi. Markanın yeni reklam çekimler için kamera karşısına geçen ikili, koleksiyonun tanıtımı için yapılan davette objektiflere poz verdi. Birkan Sokullu, partneri Büşra Develi ile ilk kez çalıştıklarını söyleyip, pandemiyle birlikte alışkanlıkların değiştiğini ve insanların ihtiyacı kadar tüketmesi gerektiğini savunup şöyle konuştu: "Büşra ile ilk kez birlikte çalıştık içimize sinen bir film oldu. Yeteri kadar elbisem var, artık öyle bir zamandan geçiyoruz ki herkesin yeteceği ve ihtiyacı kadar, doğaya saygılı üretilmiş tasarımları tercih etmesi gerek. Ben de hayatımda ihtiyaçlarım dahilinde alışveriş yapmaya özen gösteriyorum. Abartılacak bir durum yok mütevazı takılıyorum"

Bitmesi için illa kıskançlığa gerek yok

Büşra Develi ise, sevgilisi Cem Aktay'la ilişkilerinin kendi yaptığı kıskançlıklar nedeniyle bittiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. İlişkilerinin bittiğini ancak bunun kıskançlık nedeniyle olmadığını ve arkadaş olarak görüştüklerini söyleyen Develi "Tabii özel durum ama öyle bir şeyler yazıldı kıskançlık gibi, illa bir ilişkinin bitmesi için öyle şeylerin olmasına gerek yok. Biz hala görüşüyor ve iyi arkadaşız. İlişkiyi bitirdik başka türlü bir ilişki yürütüyoruz" dedi.

Artık erkeklerin de çok ayakkabısı var

Büşra Develi ayrıca bir soru üzerine artık sadece kadınları çok ayakkabı satın almadığını erkeklerin de fazla ayakkabı kullandığını ifade edip "O sınırlar o kadar belirgin değil, herkes istediği gibi giyiyor. Çok ayakkabısı olan erkekler de var sadece kadınlar giymiyor bence. Hiç marka takıntım yok kendimle özdeşleşen markalarla alışveriş yapıyorum. Beğendiğim rahat olduğum şeyleri seçiyorum" şeklinde konuştu.