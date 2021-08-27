Büşra Develi - Cem Aktay aşkını kıskançlık bitirdi

2019 yılından beri Cem Aktay'la birlikte olan güzel oyuncu Büşra Develi yeniden yalnız...

Caroline Koç'un ablası Madeleine Giraud'un oğlu Cem Aktay'la birlikte olan Develi, tüm pandemi sürecini sevgilisinin Söke'deki çiftliğinde geçirmişti. Ancak belli ki çok muhabbet tez ayrılık getirmiş. Daha önce bir kez ayrılıp barışan çift, bu kez ilişkilerini kesin olarak sonlandırmış. Duyduğuma göre Cem Aktay, Büşra Develi'nin kıskançlıklarından çok bunaldığı için böyle bir karar almış. Daha önce de Develi ile benzer sorunlar yaşayan Aktay'ın bu kez çok kararlı olduğu iddia ediliyor. Önceki gün 28'inci yaşına giren güzel oyuncu ise dostlarıyla yaptığı kutlamadan fotoğraflar paylaşarak, "Ben iyiyim" mesajı verdi.

Birinci yıla özel kutlama

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Tuğçe Eyilik, geçtiğimiz yıl Bodrum'da hayatını iş insanı Ekrem Vardar'la birleştirmişti. Çift, evliliklerinin birinci yılını dostlarıyla kutlamayı planlıyor. Yine Bodrum'da, Caresse Residences'daki yazlık evlerinde yarın minik bir parti vermek isteyen Vardar çifti, bu mutlu günü dostlarıyla birlikte kutlayacak.

Eğitim için Amerika'yı seçti

STFA Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Taşkent ve Mine Kalpakçıoğlu'nun oğulları Kaan Taşkent eğitim için Amerika'yı seçti. 1789 yılında kurulan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en köklü üniversiteleri arasında olan Georgetown Üniversitesi'nde eğitim almak için ilk adımını atan Taşkent'i, bu mutlu gününde annesi Mine Kalpakçıoğlu ve babası Sezai Taşkent de yalnız bırakmadı.

İsviçre'deki Aiglon College'den mezun olan Kaan Taşkent, hobi olarak başladığı müzik hayatında hatırı sayılır DJ'ler arasında yer almaya başlamıştı.

Mine Kalpakçıoğlu - Kaan Taşkent - Sezai Taşkent

Baldızını evlendirdi

Cemiyetin ünlü ismi Evren Teker'in baldızı Hira Yıldırım, görkemli bir düğünle Afyonlu iş insanı İhsan Albay'la evlendi.

Albay Ailesi'nin Afyon'daki oteli Akrones'de yapılan düğünde Evren Teker ve eşi Mina Teker de hazır bulundu.

Düğünde sahneye ünlü şarkıcı Derya Uluğ çıktı. Uluğ, söylediği şarkılarla davetlileri coşturdu.

Evren Teker'in nikah şahitliğini üstlendiği Hira Yıldırım, düğünde modacı Pınar Ay tasarımı iki farklı gelinlik giyerken, Mina Teker de kardeşinin mutlu günü için tercihini aynı tasarımcıdan yana kullandı.

Evren Teker - Hira Yıldırım Albay - İhsan Albay - Mina Teker