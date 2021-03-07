Büşra Develi'den samimi itiraf: Ben bir 900'lü hatlar mağduruyum

Oyuncu Büşra Develi, İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Programda kariyerine ve özel yaşamına ilişkin soruları yanıtlayan Develi, samimi itiraflarda bulundu.

"ANNEM BABAMIN 900'Lİ HATLARI ARADIĞINI DÜŞÜNÜYORDU"

Akıncı dizisinin Nergis'i olarak izleyici karşısına çıkan Develi, programda 'Oyunculuk yapma isteği nereden geliyor?' sorusuna üzerine verdiği cevapla herkesi güldü geçirdi. Ünlü oyuncu, "Ben bir 900'lü hatlar mağduruyum öncelikle. 900'lü hatların televizyonda reklamları çok çıkıyordu. Ben de arayıp 'Merhaba ben Ömer, merhaba ben Mehmet' diye o insanlarla sesimi değiştirip inandırdığımı düşünüyordum. Kabarık bir telefon faturası gelene kadar böyleydi. Annem, babamın 900'lü hatları aradığını düşündü. Böyle karanlık bir geçmişi var aslında oyunculukla tanışmamın. Babamı çukura atarak oyunculukla tanıştığım an böyle oldu" dedi.