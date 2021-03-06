Büşra Develi: İçimde sokak çocuğu var - Son Dakika

Büşra Develi: İçimde sokak çocuğu var

06.03.2021 05:05
Büşra Develi: İçimde sokak çocuğu var, System.String[]

Büşra Develi, hem PSM Online'dan hem de Zorlu PSM YouTube kanalından yayınlanan "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk oldu.

Büşra Develi, hem PSM Online'dan hem de Zorlu PSM YouTube kanalından yayınlanan "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk oldu. Oyunculuğunun yanı sıra, duru güzelliğiyle de dikkat çeken Büşra Develi, dış görünüşünün bir etkisi olarak etrafındaki herkesin kendisinden özellikle bir zarafet beklediğini ancak aksine içinde gerçek bir sokak çocuğu barındırdığını vurguladı.

Çok fazla gündeme gelen güzellik yarışmalarına katılmayı düşünüp düşünmediğine yönelik soruya ise Develi, "Güzellik yarışmalarına hiçbir anlam veremiyorum. Bu zamana kadar da hiç katılmayı düşünmedim" yanıtını verdi.

900'LÜ HATLAR MAĞDURUYUM

Büşra Develi, "Oyunculuk yapma isteği nereden geliyor" sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Ben bir 900'lü hatlar mağduruyum öncelikle. 900'lü hatların televizyonda reklamları çok çıkıyordu. Ben de arayıp 'Merhaba ben Ömer, merhaba ben Mehmet' diye o insanlarla sesimi değiştirip inandırdığımı düşünüyordum.

Kabarık bir telefon faturası gelene kadar böyleydi. Annem, babamın 900'lü hatları aradığını düşündü. Böyle karanlık bir geçmişi var aslında oyunculukla tanışmamın. Babamı çukura atarak oyunculukla tanıştığım an böyle oldu" dedi.

PANDEMİDE EV KADINI YÖNÜM ORTAYA ÇIKTI

Büşra Develi, "Karantinada kendinde keşfettiğin bir şey var mı" sorusunu şöyle cevapladı: "İçimde beslediğim bir ev kadını varmış. Kimi doyurabilirim gibi bir istek geldi bana. Sürekli yemek yapmak ve insanları doyurmak istiyordum."

Büşra Develi: İçimde sokak çocuğu var

İbrahim Selim, Büşra Develi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Büşra Develi: İçimde sokak çocuğu var - Son Dakika Magazin


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