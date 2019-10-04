Büşra Develi yeni dizi projesine hazırlanıyor!
29 dakika önce
Sevilen oyuncu Büşra Develi yeni bir dizi projesinin hazırlığında!
Sevilen oyuncu Büşra Develi yeni bir dizi projesinin hazırlığında! Aynı zamanda provaları süren tiyatro oyununun prömiyeri de önümüzdeki günlerde olacak.
#BüşraDeveli
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:01
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