Son Dakika Haberleri: Büşra Develi yeni dizi projesine hazırlanıyor!
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Büşra Develi yeni dizi projesine hazırlanıyor!

29 dakika önce

Sevilen oyuncu Büşra Develi yeni bir dizi projesinin hazırlığında!

Sevilen oyuncu Büşra Develi yeni bir dizi projesinin hazırlığında! Aynı zamanda provaları süren tiyatro oyununun prömiyeri de önümüzdeki günlerde olacak.

#BüşraDeveli

Büşra Develi yeni dizi projesine hazırlanıyor!

Develi, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:01 
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