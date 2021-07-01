Büşra hemşireden 'aşı kampanyasına katılın' çağrısı - Son Dakika

Büşra hemşireden 'aşı kampanyasına katılın' çağrısı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de aşılama çalışmalarına devam eden Büşra hemşire, başlatılan aşı kampanyalarına 'katılın' çağrısında bulundu.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli olan hemşire Büşra Erkılıç, kendisinin de üçüncü doz aşısını olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı kampanyalarına destek istedi. Erkılıç, "Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapmaktayım. 3. doz aşımı oldum. Sağlık Bakanımız 3. doz aşı için duyurular yapmakta. Biz sağlık personeli olarak aşımızı olmuşsak vatandaş da bu noktada bilinçli yaklaşmalı. Rica ediyorum ve herkesi 3. doz aşı kampanyasına davet ediyorum" dedi.

Kırşehir'de il genelinde Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi, Sağlık Ocakları, Aile Hekimlikleri ve Cacabey Meydanı'nda kurulan mobil çadırlarda aşı yapılıyor. Kırşehir'de Eğitim Araştırma Hastanesine giden ve 3. doz aşısını olan Perihan Karakut isimli vatandaş ise, aşısını olarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ve herkesin de aşı olmasını istedi. Devletin 1. doz aşıyı ve 2. doz aşıyı vatandaşına ayrım gözetmeksizin yaptırdığını aktaran Mahmut Baltacı ise Sağlık Bakanlığınca açıklanan 3. doz aşı davetine uyarak hastaneye gittiğini ve aşısını olduğunu söyledi.