Büşra hemşireye hakaret eden Altınok adliyeye çıkarıldı - Son Dakika

Büşra hemşireye hakaret eden Altınok adliyeye çıkarıldı

Sosyal medyada Büşra hemşireye hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla Manavgat'ta gözaltına alınan hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok Manavgat'ta adliyeye çıkarıldı.

Sosyal medyada Büşra hemşireye hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla Manavgat'ta gözaltına alınan hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok Manavgat'ta adliyeye çıkarıldı. Altınok, basın mensuplarının, 'Neden hakaret ettiniz?' sorusuna ise 'Ben hakaret etmedim' şeklinde yanıtladı. Geniş güvenlik önlemi altında Manavgat Adliyesinin yan kapısından adliyeye alınan Süleyman Kaan Altınok, basın mensuplarının 'Neden hakaret ettiniz?' sorusuna 'Ben hakaret etmedim' şeklinde cevap verdi. Süleyman Kaan Altınok'un adliyeye çıkarılması sırasında Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra, Alanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet ekibi de Manavgat Adliyesi önünde hazır bekledi. (İHA)

Son Dakika

ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor

Beşiktaş, 90+2'de gelen golle Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu

Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp

Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı

Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve toplu organizasyonlar yasaklandı

Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar

Barcelona, takımdan ayrılmayı planlayan Lionel Messi ile görüşecek

ÖTV zammı sonrası AK Parti'den ilk sözler: Alınması gereken tedbirler alınıyor

TİP Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğradığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!

Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım

Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı

8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü

Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı