'Büşra hemşireye hakaret etmedim' - Son Dakika

'Büşra hemşireye hakaret etmedim'

ANKARA Şehir Hastanesi'nde görevli 'Büşra hemşire'ye yönelik sosyal medya paylaşımı büyük tepki çeken ve Manavgat'ta gözaltına alınan Süleyman Kaan Altınok, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Neden hakaret ettin" sorusuna, "Ben hakaret...

'Büşra hemşireye hakaret etmedim', System.String[]

ANKARA Şehir Hastanesi'nde görevli 'Büşra hemşire'ye yönelik sosyal medya paylaşımı büyük tepki çeken ve Manavgat'ta gözaltına alınan Süleyman Kaan Altınok, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Neden hakaret ettin" sorusuna, "Ben hakaret etmedim" karşılığını verdi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire, önceki gün Twitter'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek, 'Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür ederim' paylaşımını yaptı. Başkan Yavaş, "Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız" ifadeleriyle Büşra hemşireye cevap verirken, hazırlanan aşureler de Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKEN YORUMBaşkan Yavaş'ın açıklamasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek yorum yapan bir kullanıcı, Büşra hemşirenin iş akdinin sonlandırılmasını isteyerek, tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandı. Kullanıcının bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekerken, Büşra hemşire ise hesabını kapattı.BAKAN KOCA'DAN BÜŞRA HEMŞİREYE DESTEKSosyal medyada gündem olan konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler" ifadesini kullandı.MANAVGAT'TA GÖZALTINA ALINDISosyal medyada tepkilerin artması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, paylaşımı yapan kullanıcının Süleyman Kaan Altınok olduğunu ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşadığını tespit etti. Polis tarafından yakalanan Süleyman Kaan Altınok, gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından ise "Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır" paylaşımında bulunuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması İçişleri Bakanlığı tarafından da paylaşıldı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde, hakkında 'tehdit' suçundan yapılan işlemleri tamamlanan Süleyman Kaan Altınok, bugün akşam saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Polis, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, Alanya çevik kuvvet polis ekibi de destek amaçlı Manavgat'a geldi. Sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen Süleyman Kaan Altınok, gazetecilerin "Neden hakaret ettin" sorusuna, "Ben hakaret etmedim" karşılığını verdi. Altınok, ardından adliyenin yan kapısından binaya alındı. Şüphelinin 'tehdit' suçundan savcı tarafından sorgulanacağı belirtildi.


Süleyman Kaan Altınok, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Büşra hemşireye hakaret etmedim' - Son Dakika

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