Büşra hemşireye hakaret şüphelisi Altınok'a mahkemeden adli kontrol şartı - Son Dakika

Büşra hemşireye hakaret şüphelisi Altınok'a mahkemeden adli kontrol şartı

ANTALYA - Sosyal medyada Büşra hemşireye hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla Manavgat'ta gözaltına alınan hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok, adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geniş güvenlik önlemi altında Manavgat Adliyesi'nin yan kapısından adliyeye alınan Süleyman Kaan Altınok, basın mensuplarının 'Neden hakaret ettiniz?' sorusuna 'Ben hakaret etmedim' şeklinde cevap vermişti. Süleyman Kaan Altınok'un adliyeye çıkarılması sırasında Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra, Alanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet ekibi de Manavgat Adliyesi önünde hazır bekledi. Altınok, adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

Ankara Şehir Hastanesinde görevli Büşra hemşire, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, bir tabak aşure isteğinde bulunmuştu. Bu paylaşımına Yavaş'tan cevap gecikmedi. Yavaş, "Sevgili kızım Büşra" diye hitap ettiği Büşra hemşirenin nezdinde tüm Şehir Hastanesi çalışanlarına aşure yollayarak, "İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra sosyal medya hesabı üzerinden bir kullanıcı Yavaş'ın tweetini alıntılayarak, Büşra hemşire hakkında yakışıksız ifadelerde bulundu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da Büşra hemşirenin işine son verilmesini istedi. Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Sağlık Koca, "Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerine yer verdi.