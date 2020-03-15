Büşra Meşe Yıldırım'ın sosyal medya önerileri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büşra Meşe Yıldırım'ın sosyal medya önerileri - Son Dakika

Büşra Meşe Yıldırım'ın sosyal medya önerileri

7 saat önce

Sosyal medya reklamcılığının dışında asıl mesleği moda tasarımcısı olan Büşra Yıldırım Instagram'da yaptığı reklam ve önerileriyle firmalarla takipçileri buluşturan en güvenilir sosyal medya reklamcıları arasında yer aldı.

Büşra Meşe Yıldırım'ın sosyal medya önerileri, System.String[]

Sosyal medya reklamcılığının dışında asıl mesleği moda tasarımcısı olan Büşra Yıldırım Instagram'da yaptığı reklam ve önerileriyle firmalarla takipçileri buluşturan en güvenilir sosyal medya reklamcıları arasında yer aldı.


Sosyal medya reklamcılığı, kişi ve firmaları sosyal medya aracılıyla milyonlara yayılan hedef kitlelere ulaştırarak hem marka bilinirliliğini arttırmak hem de reklamlar sonucu oluşan geri dönüşler sayesinde kişi ve firmaların vermiş olduğu hizmetten daha fazla insanın faydalanmasını sağlıyor.


İyi bir uzman ve doğru strateji sayesinde ufak bir bütçe ve tek bir kişi (sosyal medya reklamcısı) ile yapılan görüşme sonucunda daha uygun fiyata daha fazla hedef kitleye erişmek günümüz sosyal medya dünyasında mümkün olabiliyor. Günümüzde sosyal medya reklamcılarının sayısı yüzleri ve hatta binleri buluyor. Bu sayı içerisinde dolandırıcılar, işlerinde uzman başarılı reklamcılar ve sosyal medya reklamcılığına yeni başlayan amatörler de yer alıyor.


Sektörde alanında uzman sosyal medya reklamcıların başında Büşra Meşe Yıldırım'da yer alıyor.


Sosyal medya reklamcılığının dışında asıl mesleği moda tasarımcısı olan Büşra Yıldırım @busrameseyildirim kullanıcı adıyla Instagram'da yapmış olduğu reklam ve önerileriyle firmalarla takipçileri buluşturan en güvenilir sosyal medya reklamcıları arasında bulunuyor.


Yıldırım, yaptığı reklamların dışında takipçilerine birbirinden farklı hediyeler vererek hem onları memnun ettiğini hem de bu memnuniyet sayesinde hedef kitlesini her geçen gün arttırdığını belirtiyor. - OSMANİYE

Instagram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:42 Kaynak: İHA
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