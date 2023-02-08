Büşra öğretmen depremde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Büşra öğretmen depremde hayatını kaybetti

08.02.2023 10:44
Büşra öğretmen depremde hayatını kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nden İngilizce Öğretmeni Büşra Aydıner görev yaptığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandığı depremde hayatını kaybetti.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nden İngilizce Öğretmeni Büşra Aydıner görev yaptığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandığı depremde hayatını kaybetti.

Sömestri tatilinin ardından geçtiğimiz Pazar günü memleketi Sultanhisar'dan görev yeri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden İngilizce Öğretmeni Büşra Aydıner'de büyük depremde göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Pazartesi sabahından bu yana evin tek çocuğu olan kızları Büşra'dan haber alamayan aile bu sabaha karşı aldıkları acı haber karşısında yıkıldı.

Edinilen bilgiye göre 2019 yılında Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olarak 2020 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 13 Kasım İlkokulu'nda İngilizce Öğretmeni olarak atanıp görevine başlayan Büşra öğretmenden haber alamayan ailesi sosyal medyadan paylaşım yaparak destek istedi. Pazartesi sabahından bu yana korkulu bekleyiş ise bu sabaha karşı saat 02.30 sıralarında yerini acıya bıraktı. Büşra Öğretmen, İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi 141 sokak üzerinde bulunan Serap Apartmanı'nda uykudayken depreme yakalanarak çöken binanın enkazı altında kaldı. Büşra öğretmenin cansız bedenine ulaşılmasının ardından acı haber memleketi Atça'ya da ulaştı. Baba Aydın Bilginer acı haberin ardından tek evlatları olan Büşra kızları için Gaziantep'e gitti. Acı haberi alan aile ve yakınları ise göz yaşlarına boğuldu. Cenazenin yarın Sultanhisar'a getirilerek defnedileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Sultanhisar, Gaziantep, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büşra öğretmen depremde hayatını kaybetti - Son Dakika

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