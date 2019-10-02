Son Dakika Haberleri: Büşra Pişginel Para Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu
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Büşra Pişginel Para Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu

31 dakika önce

Ankara'da düzenlenen Para Taekwondo Milli Takım Seçme Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcu Büşra Pişginel Türkiye ikincisi oldu.

Büşra Pişginel Para Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu, System.String[]

Ankara'da düzenlenen Para Taekwondo Milli Takım Seçme Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcu Büşra Pişginel Türkiye ikincisi oldu.


Para Taekwondo Milli Takım Seçme Müsabakaları 26 Eylül 2019 tarihinde Ankara Keçiören Taha Akgül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda yapıldı.


Müsabakalara KAyseri'den katılan sporcularından Büşra Pişginel Türkiye ikincisi olarak Gümüş madalyanın sahibi oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Şampiyonadan ikincilikle dönen sporcumuz Büşra Pişginel ve Antrenörü Ayşegül Kılıç'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Türkiye, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:16 Kaynak: İHA
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