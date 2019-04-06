Son Dakika Haberleri: Büşra Sembol Oyununu Bileğinin Hakkıyla Kazandı - Survivor 40. Bölüm

Büşra Sembol Oyununu Bileğinin Hakkıyla Kazandı - Survivor 40. Bölüm

1 saat önce

Kadınlarda Sembol Oyununun Kazananı Büşra Oldu.

Kadınlarda Sembol Oyununun Kazananı Büşra Oldu. Galibiyetini Anne Diye Bağırarak Kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:35 Kaynak: Youtube

Anne, Genel
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