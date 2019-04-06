Büşra Sembol Oyununu Bileğinin Hakkıyla Kazandı - Survivor 40. Bölüm
1 saat önce
Kadınlarda Sembol Oyununun Kazananı Büşra Oldu.
Kadınlarda Sembol Oyununun Kazananı Büşra Oldu. Galibiyetini Anne
Diye Bağırarak Kutladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:35 Kaynak: Youtube
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