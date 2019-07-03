Son Dakika Haberleri: Büşra Ün, İsviçre'de çiftlerde şampiyon oldu
Son Dakika Spor Haber

Büşra Ün, İsviçre'de çiftlerde şampiyon oldu

54 dakika önce

İsviçre'de gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye Tenis Birrhard Açık'ta Türkiye'yi temsil eden Büşra Ün, kadınlar çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Büşra Ün, İsviçre'de çiftlerde şampiyon oldu, System.String[]
İsviçre'de gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye Tenis Birrhard Açık'ta Türkiye'yi temsil eden Büşra Ün, kadınlar çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

İsviçre'de düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Birhard Açık Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Büşra Ün, 8 ülkeden 24 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada çiftler finalinde İsviçreli partneri Nalani Buob ile İsviçreli Buehler-Grosswiler ikilisi ile karşılaştı. Büşra ve Buob rakiplerini 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek kürsünün zirvesine çıkarken, Büşra tekler finalinde ise Nalani Buob'a 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olarak ikinci oldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:56 Kaynak: İHA
İsviçre, Tenis, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Survivor'da Sabriye Şengül için hazırlanan video herkesi kahkahaya boğdu İsviçreli futbolcu Florijana Ismaili'nin cesedi bulundu! Çocuklarını Yağmur Sarnıç'tan icra yoluyla alan Emre Aşık'tan ilk açıklama Çocukları icra yoluyla alınan Yağmur Sarnıç, Emine Erdoğan'dan yardım istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 11:50:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büşra Ün, İsviçre'de çiftlerde şampiyon oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]