Büşra Ün, İsviçre'de çiftlerde şampiyon oldu
31 dakika önce
Milli sporcu Büşra Ün, İsviçre'de düzenlenen Birrhard Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası çiftler kategorisinde şampiyon oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:11 Kaynak: AA
Milli sporcu Büşra Ün, İsviçre
'de düzenlenen Birrhard Açık Tekerlekli Sandalye Tenis
Turnuvası çiftler kategorisinde şampiyon oldu. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 ülkeden 24 sporcunun katıldığı turnuvada Büşra Ün çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Milli tenisçi, finalde, takım arkadaşı İsviçreli Nalani Buob ile Buehler-Grosswiler ikilisini 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek kürsünün zirvesine çıkarken, tekler finalinde ise Nalani Buob'a 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek ikinci oldu.
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