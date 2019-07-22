Son Dakika Haberleri: Büşra Ün İtalya'da şampiyon oldu
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Büşra Ün İtalya'da şampiyon oldu

1 saat önce

Milli sporcu Büşra Ün, İtalya'da düzenlenen 7. Citta di Firenze Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

Büşra Ün İtalya'da şampiyon oldu, System.String[]
Milli sporcu Büşra Ün, İtalya'da düzenlenen 7. Citta di Firenze Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Floransa kentinde gerçekleştirilen organizasyonda tek kadınlarda 5 sporcu mücadele etti.

Milli tenisçi Büşra Ün, Büyük Britanya'dan Cornelia Oosthuizen'i 2-1, Fransız Zoe Maras, İtalyan Giulia Valdo ve Maria Paola Tolu'yu 2-0'lık skorlarla mağlup ederek turnuvayı teklerde ilk sırada tamamladı.
İtalya, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:07 
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