Büşra Ün İtalya'da şampiyon oldu

Milli sporcu Büşra Ün, İtalya
'da düzenlenen 7. Citta di Firenze Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis
Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı. Türkiye
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Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Floransa
kentinde gerçekleştirilen organizasyonda tek kadınlarda 5 sporcu mücadele etti.
Milli tenisçi Büşra Ün, Büyük Britanya
'dan Cornelia Oosthuizen'i 2-1, Fransız Zoe Maras, İtalyan Giulia Valdo
ve Maria Paola Tolu'yu 2-0'lık skorlarla mağlup ederek turnuvayı teklerde ilk sırada tamamladı.