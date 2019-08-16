Büşra Ün, Romanya'da ikinci oldu
30 dakika önce
BRD Bükreş Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda korta çıkan milli sporcu Büşra Ün, teklerde ikinci sırada yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:09 Kaynak: AA
BRD Bükreş
Açık Tekerlekli Sandalye Tenis
Turnuvası'nda korta çıkan milli sporcu Büşra Ün, teklerde ikinci sırada yer aldı. Türkiye
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Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'teki turnuvada milli tenisçi Büşra, tekler finalinde İtalyan rakibi Marianna Lauro'ya 2-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenilerek ikinci oldu.
Fatih Terim, Yunus Akgün'ün transferine onay vermedi Sahaya giren Youtuber güvenlik görevlilerini işinden etti iddiası Fenomen Enes Batur, Ali Abdüsselam Yılmaz'ın sahaya atlamasına tepki gösterdi Fenerbahçe'de Zajc krizi! Yönetim baskı yapıyor