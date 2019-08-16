Son Dakika Haberleri: Büşra Ün, Romanya'da ikinci oldu
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Büşra Ün, Romanya'da ikinci oldu

30 dakika önce

BRD Bükreş Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda korta çıkan milli sporcu Büşra Ün, teklerde ikinci sırada yer aldı.

Büşra Ün, Romanya'da ikinci oldu, System.String[]
BRD Bükreş Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda korta çıkan milli sporcu Büşra Ün, teklerde ikinci sırada yer aldı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'teki turnuvada milli tenisçi Büşra, tekler finalinde İtalyan rakibi Marianna Lauro'ya 2-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenilerek ikinci oldu.
Bükreş, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:09 Kaynak: AA
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