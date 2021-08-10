Büşra ve ağabeyi, taşıma suyla 1,5 ton çilek yetiştirdi - Son Dakika

ORTA Torosların güney yamaçlarında Karaman 'ın Sarıveliler ilçesinde yaşayan üniversite mezunu iki kardeş, okulları bittikten sonra köylerinde çilek yetiştiriciliğine başladı. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ile ilçe tarım müdürlüklerinin desteğiyle 4,5 dönümlük araziden yaklaşık 1,5 ton çilek elde eden kardeşlerden Büşra Demirel (24), "Bölgedeki su problemi nedeniyle hem arazözle su taşınıyor, hem de kendimiz tankerle su çekiyoruz. Üreten kişiler olduk" dedi.

Karaman'ın Taşeli platosunda yer alan Sarıveliler ilçesinde yaşayan Büşra Demirel, Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden mezun olduktan sonra bir süre iş bulamayınca, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisat bölümü mezunu ağabeyi Mustafa Demirel ile köyleri Esentepe'de 1 yıl önce 4,5 dönüm arazide çilek yetiştirmeye başladı. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ile ilçe tarım müdürlüklerinden aldıkları destekle üretime geçtiler. Ancak çilek tarlasının bağlı olduğu Göktepe Belediyesi'nce, tarlanın bölge dışında kaldığı gerekçesiyle Demirel kardeşlere tarımsal sulama için abonelik verilmedi. İki kardeş, arazöz ve kendi taşıdıkları su tanklarıyla 1 yılda 1,5 ton çilek üretti.