Büşra'yı iple asılı kadın ve erkek fotoğrafıyla tehdit eden eşine 7 ay hapis - Son Dakika
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Büşra'yı iple asılı kadın ve erkek fotoğrafıyla tehdit eden eşine 7 ay hapis

24.01.2023 15:51
Büşra'yı iple asılı kadın ve erkek fotoğrafıyla tehdit eden eşine 7 ay hapis

KAYSERİ'de, eşi Büşra Ö.'ye WhatsApp üzerinden, iple asılı kadın ve erkek fotoğrafları göndererek öldürme tehdidinde bulunup, darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yasin Ö., 'iyi hal' indirimiyle 7 ay 15 gün hapis ve 225 gün karşılığı 4 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, eşi Büşra Ö.'ye WhatsApp üzerinden, iple asılı kadın ve erkek fotoğrafları göndererek öldürme tehdidinde bulunup, darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yasin Ö., 'iyi hal' indirimiyle 7 ay 15 gün hapis ve 225 gün karşılığı 4 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Büşra Ö., şikayetçi olmadığını söylerken, hakim de sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Olay, geçen yıl 9 Ağustos'ta, Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Ö. ile eşi Büşra Ö. kıskançlık nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yasin Ö., eşi Büşra Ö.'nün boğazını sıkıp, başına vurdu ardından da anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden iple asılı kadın ve erkeğin olduğu fotoğraflar gönderdi. Fotoğrafa 'O ipi çantandan hiç çıkarma, o ip senin kefenin, ölüm sebebin olacak' yazan Yasin Ö., öldürmekle tehdit etti. Büşra Ö.'nün şikayetiyle eşi hakkında 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

'ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, Büşra Ö. ile tutuksuz sanık Yasin Ö. hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrarlayan ancak duruşmada şikayetini geri çeken Büşra Ö., "Beni kıskandığından dolayı aramızda tartışma çıktı. Beni öldürmekle tehdit etti. Kendini asmış kadın fotoğrafları gönderdi. Çamaşır ipi almış. 'Seni bununla asacağım. Öyle şey yapacağım ki ölmek isteyeceksin. Kendini öldüreceksin' dedi. Boğazıma sarıldı. Boğmaya çalıştı. Komşular sesimi duydu. Şikayetçi değilim" dedi.'KORKSUN, DİYE LARI ATTIM'Eşini darbetmediğini öne süren Yasin Ö. ise "Kıskandığım için tartıştık. Kesinlikle darbetmedim. Sadece korksun, diye söz konusu birkaç tane kendini asmış kadın fotoğrafları gönderdim ve mesajı attım. Kendisini öldürmek gibi bir düşüncem asla olmadı. Allah'ın verdiği canı bir tek o alır" diye konuştu. Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Yasin Ö.'yü 'tehdit' suçundan önce 9 ay hapse çarptırdı ardından 'iyi hal' indirimi uygulayıp, cezayı 7 ay 15 güne düşürdü. 'Yaralama' suçundan da 225 adli gün karşılığı 4 bin 500 TL para cezası veren hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezaların hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: DHA
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Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büşra'yı iple asılı kadın ve erkek fotoğrafıyla tehdit eden eşine 7 ay hapis - Son Dakika

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