İstanbul Sabiha Gökçen'den Bakü seferleri yeniden başlıyor - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen'den Bakü seferleri yeniden başlıyor
16.03.2021 11:25
Azerbaycan Hava Yolları'nın alt markası Buta Airways, salgın nedeniyle 14 Mart 2020'de geçici olarak durdurduğu İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü seferlerini yeniden başlattı.
Azerbaycan Hava Yolları'nın alt markası Buta Airways, salgın nedeniyle 14 Mart 2020'de geçici olarak durdurduğu İstanbul Sabiha Gökçen- Bakü seferlerini yeniden başlattı.
18 Mart'ta başlayacak uçuşlar pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün, karşılıklı olarak gerçekleşecek.
Buta Havayolları, pandemi öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bakü'ye haftada 7 gün uçuş gerçekleştiriyordu. Buta Havayolları, Sabiha Gökçen'den yaptığı uçuşları pandemi nedeniyle durdurma kararı alıp sonrasında yeniden uçma kararı alan 9'uncu yabancı havayolu olma özelliğine sahip.
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