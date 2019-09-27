Butan'da askeri helikopter düştü
36 dakika önce
Hindistan'a ait askeri bir helikopterin Butan'da düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:28 Kaynak: İHA
Hindistan'a ait askeri bir helikopterin Butan'da düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Hindistan'a ait askeri bir helikopter eğitim uçuşu sırasında Butan'da bulunan Yonphula Ulusal Havaalanı yakınlarında düştü. Helikopterle irtibat kurulamamasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uçağın enkazına ulaşılırken, 2 pilot da hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili araştırma başlatıldı. - TİMPU
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