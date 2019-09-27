Son Dakika Haberleri: Butan'da askeri helikopter düştü
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Butan'da askeri helikopter düştü

36 dakika önce

Hindistan'a ait askeri bir helikopterin Butan'da düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Butan'da askeri helikopter düştü, System.String[]

Hindistan'a ait askeri bir helikopterin Butan'da düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.


Hindistan'a ait askeri bir helikopter eğitim uçuşu sırasında Butan'da bulunan Yonphula Ulusal Havaalanı yakınlarında düştü. Helikopterle irtibat kurulamamasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uçağın enkazına ulaşılırken, 2 pilot da hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili araştırma başlatıldı. - TİMPU

Helikopter, Hindistan, Pilot, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:28 Kaynak: İHA
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