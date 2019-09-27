Son Dakika Haberleri: Butan'da askeri helikopter düştü: 2 pilot öldü
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Butan'da askeri helikopter düştü: 2 pilot öldü

1 saat önce

Hindistan ordusuna ait bir askeri helikopter Butan'da düştü.

Butan'da askeri helikopter düştü: 2 pilot öldü, System.String[]
Hindistan ordusuna ait bir askeri helikopter Butan'da düştü. Kazada 2 pilot hayatını kaybetti.

Hint medyası, Butan'da Yonphula Ulusal Havaalanı yakınlarında eğitim uçuşu yapan 'Cheetah' tipi askeri helikopter ile irtibatın kesilmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını duyurdu. Yapılan çalışmalarda enkazın bulunduğunu ancak 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel medya, kazanın yoğun sis nedeniyle gerçekleşmiş olmasından şüphelenildiğini, kazayla ilgili olarak araştırma başlatıldığını duyurdu.


Hindistan, Pilot, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:58 Kaynak: DHA
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