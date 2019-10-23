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Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı TBMM'de

42 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel ile görüştü.

Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı TBMM'de, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel ile görüştü.

Şentop, Türkiye'ye ziyarette bulunan Namgyel ve beraberindeki heyeti, Başkanlık makamının girişinde karşıladı.

Şentop ve Namgyel, baş başa görüşmenin ardından düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmeye, Türkiye-Butan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da katıldı.

Konuk Meclis Başkanı Namgyel'in tercih ettiği yerel kıyafeti dikkati çekti.

Şentop, görüşmenin ardından konuk Meclis Başkanı onuruna TBMM Tören Salonu'nda öğle yemeği verdi.

Bu arada Türkiye-Butan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Fırat, Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Namgyel'a, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bombalanan Şeref Holü'ndeki bölümü gezdirdi ve o gece yaşananlarla ilgili bilgi verdi. Namgyel, bombalanan alana karanfil bıraktı.

Namgyel, TBMM Genel Kurul Salonu'nu da gezdi ve yetkililerden Genel Kurul düzeni ve çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Mustafa Şentop, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:02 Kaynak: AA
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