Son Dakika Haberleri: Bütçe açığı 2018'de 72.6 milyar lira oldu

Bütçe açığı 2018'de 72.6 milyar lira oldu

50 dakika önce

Bakan Albayrak, 2018 yıl sonu bütçe açığının YEP hedefine paralel 72,6 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bütçe açığı 2018'de 72.6 milyar lira oldu, System.String[]
Bakan Albayrak, 2018 yıl sonu bütçe açığının YEP hedefine paralel 72,6 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:09 

Ekonomi
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