Bütçe açığı 2018'de 72.6 milyar lira oldu

Bakan Albayrak, 2018 yıl sonu bütçe açığının YEP hedefine paralel 72,6 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

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