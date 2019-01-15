Bütçe açığı 2018'de 72.6 milyar lira oldu
50 dakika önce
Bakan Albayrak, 2018 yıl sonu bütçe açığının YEP hedefine paralel 72,6 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.
Bakan Albayrak, 2018 yıl sonu bütçe açığının YEP hedefine paralel 72,6 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:09
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