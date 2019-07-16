Son Dakika Haberleri: Bütçe açığı haziran ayında geriledi, yılın ilk yarısında yükseldi
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Bütçe açığı haziran ayında geriledi, yılın ilk yarısında yükseldi

2 saat önce

Bütçe açığı haziran a yında geriledi, yılın ilk yarısında yükseldi

Bütçe açığı haziran ayında geriledi, yılın ilk yarısında yükseldi, System.String[]
Bütçe açığı Haziran ayında 12,1 milyar liraya gerilerken ocak-haziran döneminde 78,6 milyar liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı merkezi yönetim bütçe verilerine göre 2018 yılı haziran ayında 25,6 milyar lira olan bütçe açığı 2019 yılı haziran ayında 12,1 milyar liraya geriledi.
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Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:22 
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