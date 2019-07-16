Bütçe açığı haziran ayında geriledi, yılın ilk yarısında yükseldi
2 saat önce
Bütçe açığı haziran
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yında geriledi, yılın ilk yarısında yükseldi
Bütçe açığı Haziran ayında 12,1 milyar liraya gerilerken ocak-haziran döneminde 78,6 milyar liraya yükseldi.
Hazine ve Maliye
Bakanlığının açıkladığı merkezi yönetim bütçe verilerine göre 2018 yılı haziran ayında 25,6 milyar lira olan bütçe açığı 2019 yılı haziran ayında 12,1 milyar liraya geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:22
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