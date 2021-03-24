Bütçe açığı veren Vatikan, dini personel maaşlarında kesintiye gidiyor

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan, başta kardinaller olmak üzere üst düzey din insanlarının maaşlarında kesinti yapacak.

Papa Francesco'nun aldığı kararla, 1 Nisan'dan itibaren kardinallerin maaşında yüzde 10, diğer dini görevlilerin maaşlarında da yüzde 3-8 arası kesintiye gidilecek. En düşük seviyede maaş alanlar dışındaki dini personelin maaş artışları da 2 yıllığına dondurulacak.

Dini pozisyonlar dışında Vatikan bünyesinde çalışan güvenlik görevlileri, müze çalışanları gibi personelin maaşında ise kesinti yapılmayacak.

Son yıllarda açık veren Vatikan bütçesinin pandeminin etkisiyle bu yıl daha da fazla kayba uğraması nedeniyle bu karar alındı. Papa'nın, olası işten çıkarmaları önlemek ve daha düşük maaşlı çalışanları güvenceye alabilmek için bu kararı aldığı belirtiliyor.

İtalyan basınına göre kardinaller yılda 50 bin euro civarında maaş alıyor. Vatikan ya da Roma'da yaşayan kardinaller ve üst düzey dini görevliler sıklıkla piyasanın çok altında fiyatlarla ev kiralayabiliyor. Rahip ve rahibe gibi dini görevliler de bağlı oldukları cemaate ait manastır ve yurt gibi yerlerde ikamet edebiliyor.

Papa Francesco'nun imzasını taşıyan kararnamede "ekonomik olarak sürdürülebilir bir gelecek için" bugün bu tedbirlere ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Papa, pandeminin hem Vatikan Şehir Devleti'nin, hem de dünya çapındaki Katolik Kilisesi'nin idari birimi olan Kutsal Makam'ın tüm gelir kaynaklarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Vatikan'ın bu yıl 50 milyon Euro civarında bütçe açığı vermesi bekleniyor. Vatikan Müzesi gibi önemli bir gelir kaynağının Covid-19 önlemleri nedeniyle son bir yılın büyük kısmında kapalı kalması ve kiliseye bağışların azalması bu bütçe açığında önemli rol oynadı. Vatikan gelirlerinin 2021'de yaklaşık yüzde 30 azalması bekleniyor.

Vatikan'dan maaş alan personel, gider kaleminde önemli bir yer tutsa da Papa'nın işten çıkarmalara karşı olduğu biliniyor. Papa da bugünkü kararnamesinde, bu tedbirlerin "mevcut iş pozisyonlarını korumak amacıyla alındığını" belirtti.