Bütçe dostu Galaxy S21 için kötü haber geldi!

Samsung Galaxy S21 modelleri, 2021'de tanıtıldı. Ancak serinin uygun fiyatlı FE modeli çeşitli aksaklıklar nedeniyle 2022'nin başına kadar sarktı. Ocak ayında kullanıcıların beğenisine sunulan akıllı telefon, S20 FE'nin aksine sadece 5G varyantıyla satışa çıktı.

Aslında tüm gözler Galaxy S22 FE'ye çevrilmişken, geçtiğimiz hafta SM-G990B2 model numarasına sahip bir telefon ortaya çıktı. Hatta önemli kaynaklar, bunun Galaxy S21 FE'nin 4G sürümü olduğunu iddia etti. Ancak yaşanan son gelişme, söylentilerin asılsız olduğunu ortaya koydu.

Galaxy S21 FE 4G çıkmayacak mı?

Samsung, Galaxy S21 FE'nin tanıtım sürecinde önemli sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Çip krizi ve pandemi gibi sorunlardan dolayı cihazın çıkış tarihi defalarca ertelendi. Hatta bir dönem, iptal edildiği söylentileri bile ortaya çıktı.

Şirket, tüm bu sıkıntılara rağmen Ocak 2022'de akıllı telefonu tanıttı. Ancak Galaxy S20 FE'de olduğu gibi 4G ve 5G olmak üzere iki farklı varyant karşımıza çıkmadı. Model, sadece 5G sürümüyle raflardaki yerini aldı.

Samsung'dan S21 serisine uygun fiyatlı üye!

SM-G990B2 model numarasına sahip cihazın Galaxy S21 FE 4G olduğuna yönelik söylentilerin ardındaki neden tam olarak bu. Ancak MySmartPrice'ın haberine göre iddialar gerçeği yansıtmıyor.

MySmartPrice, Google Play uyumlu cihazlar listesinde ilgili model numarasına sahip bir telefon tespit ettiğini duyurdu. Ancak bu, iddia edildiği gibi Galaxy S21 FE'nin 4G değil, 5G sürümüydü. Samsung, en azından şimdilik böyle bir telefon üzerinde çalışmıyor. Hatta son dönemde ortaya atılan iddiaların ortak noktası şirketin FE serisini rafa kaldıracağı yönünde.

Samsung Galaxy S21 FE teknik özellikleri