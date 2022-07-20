Bütçe dostu OnePlus amiral gemisi için çıkış tarihi verildi - Son Dakika
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Bütçe dostu OnePlus amiral gemisi için çıkış tarihi verildi

20.07.2022 21:00
Bütçe dostu OnePlus amiral gemisi için çıkış tarihi verildi

OnePlus 10T çıkış tarihi nihayet açıklandı. OnePlus'ın uygun fiyatlı amiral gemisi modeli ne zaman duyurulacak? İşte detaylar.

OnePlus'ın merakla beklenen uygun fiyatlı OnePlus 10T modeli için çıkış tarihi paylaşıldı. Çinli üretici tarafından yapılan açıklamada, 3 Ağustos 2022'de düzenlenecek Evolve Beyond Speed ??adlı bir etkinlik kapsamında 10T duyurulacak. Peki bütçe dostu OnePlus modeli hakkında ne biliyoruz?

OnePlus 10T 5G özellikleri ve tasarımı nasıl olacak?

OnePlus, yılın ikinci global lansmanını yapmaya hazırlanıyor. Şirketin paylaştığı son blog yazısına göre, yeni etkinlik Evolve Beyond Speed olarak adlandırıldı. New York'ta yapılacak lansmanda ise OnePlus 10T 5G ve OxygenOS 13'ün duyurulacağı açıklandı.

August 3, the next step of our evolution.

You're invited to #EvolveBeyondSpeed with the #OnePlus10T 5G.

— OnePlus (@oneplus) July 20, 2022

3 Ağustos'ta New York'ta piyasaya sürülecek uygun fiyatlı amiral gemisi, bugüne kadar birçok sızıntıyla gündemden düşmedi. Fakat blog yazısında belirtildiği üzere 10T 5G, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den gücünü alacak ve OxygenOS 13 ile kutudan çıkacak.

OnePlus'ın uygun fiyatlı amiral gemisinden yeni bilgiler geldi!

OnePlus 10T'nin tasarımıyla ilgili daha önce birçok sızıntı ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon, yüksek ekran gövde oranına sahip bir tasarımla gelecek. Selfie kamerası ekranın orta-üst kısmına yerleştirilecek. Arkada plastik çerçeveler ve cam bir panel mevcut olacak. Ayrıca siyah ve yeşil renk seçenekleriyle sunulacak.

Akıllı telefon, 6.67 inç 120 Hz yenileme hızı sunan E4 AMOLED bir panelle gelecek. Aynı zamanda ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olacak. 16 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolamayla gelmesi de muhtemel. Bu da cihazı şirketin ilk 16 GB RAM'li telefonu yapacak.

Tüm bu bilgilerin sızıntı olduğunu ve OnePlus tarafından doğrulanmadığını unutmamak gerekiyor. Ancak New York'taki etkinliğin tarihi 3 Ağustos olarak belirlendiği için, resmi bilgilere çok uzak değiliz.

Siz OnePlus 10T çıkış tarihi ve diğer detaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

New York, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bütçe dostu OnePlus amiral gemisi için çıkış tarihi verildi - Son Dakika

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