Bütçe dostu OPPO Reno 7A'nın tasarımı belli oldu! - Son Dakika
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Bütçe dostu OPPO Reno 7A'nın tasarımı belli oldu!

13.06.2022 21:41
Bütçe dostu OPPO Reno 7A'nın tasarımı belli oldu!

91mobiles, yakında tanıtılması beklenen OPPO Reno 7A modelinin görsellerini paylaştı. Böylelikle akıllı telefonun tasarımı belli oldu.

OPPO Reno 8 serisi geçen ay vitrine çıktı. İlk etapta standart, Pro ve Pro Plus tanıtılırken, bir süre önce de Reno 8 Lite resmileşti. Ancak son ortaya çıkan bilgiler, şirketin 2021'de satışa çıkan Reno 7 modellerine bir yenisini daha eklemek istediği yönünde. Son olarak akıllı telefonun tasarımı belli oldu.

OPPO Reno 7A nasıl görünecek?

91mobiles, yakında tanıtılması beklenen OPPO Reno 7A'nın görsellerini paylaştı. Böylelikle akıllı telefonun tasarımı belli oldu.

Bütçe dostu OPPO Reno 7A'nın tasarımı belli oldu!

OPPO Reno 7A, modern bir görünümle kullanıcı karşısına çıkacak. Cihazda sol üst köşeye konumlandırılan selfie kamerası ve yüksek ekran gövde oranı mevcut olacak. Aynı zamanda güvenlik yöntemi olan parmak izi okuyucunun ekran altına yerleştirildiğini belirtelim.

OPPO Reno 8 Lite tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı!

Arkada iki büyük ve bir küçük sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Öte yandan beyaz ve siyah renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Bunun dışında özellikleriyle ilgili en ufak bir detay mevcut değil.

Reno 7A'nın tanıtım tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi yok. Bilindiği üzere OPPO, ürünlerini diğer üreticilere kıyasla daha karışık bir zaman çizelgesiyle vitrine çıkarıyor. Örneğin bu sene Reno 8 modelleri tanıtılırken, beklenmedik bir şekilde Reno 7 serisine bir model daha ekleyebiliyor. Bu nedenle ilgili cihazın ne zaman satışa çıkacağıyla ilgili net bir tarih vermek mümkün değil. Ancak iddialar, haziran ya da temmuz aylarının üzerinde duruyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

Renault, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bütçe dostu OPPO Reno 7A'nın tasarımı belli oldu! - Son Dakika

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