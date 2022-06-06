Bütçe dostu POCO C40'ın tasarımı ve özellikleri belli oldu! - Son Dakika
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Bütçe dostu POCO C40'ın tasarımı ve özellikleri belli oldu!

06.06.2022 10:12
Bütçe dostu POCO C40'ın tasarımı ve özellikleri belli oldu!

İddialarla ve sızıntılarla gündemde olan POCO C40 modelinin tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı. POCO C40 tasarımı ve özellikleri.

Xiaomi'nin bağımsız markası POCO, şu sıralar uygun fiyatlı C40 ile gündemde. Daha önce akıllı telefonun küresel çıkış tarihi ve kilit özellikleri açıklanmıştı. Son olarak tasarımı ve geri kalan teknik detayları da belli oldu.

POCO C40 tasarımı ve özellikleri

POCO, Twitter'dan POCO C40'ın 16 Haziran'da küresel olarak tanıtılacağını duyurdu. Aynı zamanda akıllı telefonun dikkat çeken bazı teknik özelliklerini de paylaştı. Son olarak PassionateGeekz, yaklaşan modelin tasarımını ve geri kalan teknik detaylarını paylaştı.

Bütçe dostu POCO C40'ın tasarımı ve özellikleri belli oldu!

POCO C40, 6.7 inç HD+ çözünürlüklü 60 Hz tazeleme hızı sunan IPS LCD panelle gelecek. Halihazırda şirketin resmi paylaşımından akıllı telefonun şimdiye kadarki en büyük ekranlı POCO modeli olacağını biliyorduk.

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Akıllı telefon, JR510 yonga setinden güç alacak. ARMv8 mimarisine sahip işlemci; dört adet 1.50 GHz Cortex A55 ve dört adet 2.00 GHz Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Mali G31 grafik yongasına ev sahipliği yapıyor.

Cihazda 4/6 GB RAM ve 64 GB depolama opsiyonları mevcut. Öte yandan kutudan çıkar çıkmaz Android 11'i çalıştıracak. Burada uygun fiyatlı modeller için tasarlanan MIUI Go arayüzünü çalıştıracak ilk akıllı telefon olacağı yönünde iddialar söz konusu. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

A brand new C series from POCO is coming! ??

C for creative, culture, or cool?

Let me know what you think? ??

Stay tuned for the online launch of #POCOC40 on June 16th! pic.twitter.com/qWbTiHedwC

— POCO (@POCOGlobal) June 3, 2022

Ön tarafta damla çentik içerisine konumlandırılmış 5 Megapiksel selfie kamera, arkada ise 50 Megapiksel ana ve AI destekli 2 Megapiksel yardımcı sensörün bulunduğu çift kamera kurulumu karşımıza çıkıyor.

POCO C40, çoğu giriş segment modelde olduğu gibi 3,5 mm kulaklık girişiyle gelecek. Ayrıca 10W hızında şarj olan 6.000 mAh'lik pile sahip olacak.

#POCOC40 features the 6.71" dot drop display!

In fact, it is the largest display ever on POCO!

Stay tuned for the online launch of #POCOC40 on June 16th! pic.twitter.com/3qK87PzlQE

— POCO (@POCOGlobal) June 4, 2022

Telefon, siyah, yeşil ve sarı renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Fiyat etiketi ise 177 dolardan başlayacak. Son olarak görece daha iyi özelliklere sahip bir de Plus modelinin tanıtılacağını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? POCO C40, özellikleri ve tasarımı ile beğenileri kazanacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Cep Telefonu, Twitter, Xiaomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bütçe dostu POCO C40'ın tasarımı ve özellikleri belli oldu! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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